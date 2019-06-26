В среду, 26 июня, президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба президента государства.

В частности, эти документы определяют стратегические цели, задачи, состав Вооруженных сил, других составляющих сил обороны, которые привлекаются к обороне государства, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач.

Глава государства заслушал доклад начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о состоянии дел в ВСУ, ходе их реформирования и путях решения проблемных вопросов.

Читайте также Визит Зеленского в Канаду: названа причина и дата поездки

Владимир Зеленский сделал акцент на необходимости повышения интенсивности внедрения мероприятий оборонной реформы.

"Особое внимание обращаю на реформирование управления ВСУ", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности ВСУ, прежде всего в подготовке войск.

"Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - сказал президент.

Читайте также Зеленский встретился с владельцем сервиса Viber: о чем говорили

По словам главы государства, необходимо повысить престиж военной службы и создать для этого все условия. Главным в этом является достойное и стабильное денежное обеспечение, жилищные условия и реализация пакета социальной поддержки военнослужащих.

"Только после этого профессия защитника станет одной из самых престижных в стране", - подчеркнул президент.

Также Глава государства отметил, что в зоне проведения ООС необходимо обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности личного состава всех составляющих сектора безопасности и обороны, участвующих в операции.

"Сохранение жизни и здоровья личного состава должно стать главным приоритетом работы командиров всех уровней. А для этого целесообразно предоставить командирам всех уровней максимальную инициативу и полномочия в принятии решений - с четкой ответственностью за результаты их выполнения", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент обратил внимание Генштаба ВСУ на необходимость принятия мер, направленных на недопущение возникновения на арсеналах, базах и складах чрезвычайных ситуаций. Прежде всего речь идет о предотвращении диверсий и терактов.

Также глава государства ознакомился с работой Центра оперативного управления и контроля Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал 15 указов на увольнение губернаторов. Позже президент назначил временных губернаторов.