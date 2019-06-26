Если не воровать, как это делал режим Порошенко, то в бюджете обязательно найдутся деньги и на учителей, и на врачей, и на пенсионеров. Об этом на встрече с медиками Харьковской областной больницы заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что никакой медицинской реформы не было. Была и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которую люди иначе, как «доктор смерть», не называли. И этим всё сказано.

"Смысл проведения любой реформы заключается в том, что бы улучшить имеющуюся ситуацию. Когда врач, спасающий жизни, зарабатывает 4-5 тыс. грн., а молодые специалисты вынуждены просто уезжать из родной страны в поисках лучших условий работы и достойной жизни, назвать это улучшением - язык не поворачивается. Сегодняшняя медицинская отрасль держится на врачах-энтузиастах, самозабвенно преданных своей профессии", - сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что зарплата врача должна быть на уровне зарплат в промышленности, а это, как минимум, 12 тыс. гривен.

"Первое, что мы сделаем. победив на выборах, отметим губительную медицинскую реформу. Расходы на медицину в бюджете будут 5% ВВП, а не 3%, как сегодня. Необходимо грамотно решить вопрос с введением страховой медицины", - рассказал Юрий Бойко.

"Сегодня некомплект врачей составляет уже 30% по стране. И когда в Чехии врач может сразу получить 25-30 тысяч гривен, конечно, специалисты будут уезжать в Чехию. Первое, что мы сделаем, - установим минимальную зарплату и пенсию на уровне 7 тыс. гривен. Увеличим зарплату врачам до такого же уровня, как в промышленности - это минимум 12 тыс. грн. Если не тратить деньги на силовиков и прокуратуру, не воровать, как это делал режим Порошенко, то в бюджете обязательно найдутся деньги и на учителей, и на врачей, и на пенсионеров", - резюмировал Юрий Бойко.