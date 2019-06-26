У ПАРЄ остаточно затвердили повноваження російської делегації. За це сьогодні ввечері проголосувала більшість депутатів. Однак, європейці закликали Росію - звільнити двадцятьох чотирьох полонених українських моряків, співпрацювати з міжнародним слідством щодо катастрофи рейсу МН17 та щодо розслідування убивства Бориса Нємцова та виплатити усі борги з внесків у бюджет ПАРЄ.

А повноваження чотирьох російських депутатів, які підпадають під персональні санкції, перевірить Венеційська комісія. На знак протесту проти повернення росіян частина української делегації ще вчора залишила ПАРЄ. Інші колеги такий демарш засудили.

"Удивительными также являются действия части украинской делегации устроившей демарш из ассамблеи. Я думаю, нам нужно определиться - нам нравится Европа или нам не нравится Европа, мы туда двигаемся или мы туда не двигаемся, а демаршем ничего не решишь. Европейские коллеги считают что политика санкций не является успешной, и решают преодолевать кризис путем диалога с политикой которую вел предшественник Зеленского Порошенко мы зашли в глухой тупик - никакого прогресса ни в Крыму ни касательно Восточной Европы, мне кажется что политика войны должна закончиться", - говорить Юлія Льовочкіна, заступник члена постійної делегації України в ПАРЄ.

Утім, ПАРЄ не підтримала жодну з правок, запропонованих українською делегацію. А саме зобов'язати Росію негайно провести деокупацію Криму, звільнити політв'язнів та обмежити російських делегатів у правах до кінця року.