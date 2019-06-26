П'ятивідсотковий бар'єр на парламентських виборах долають п'ять партій. Це свіже дослідження соціологічної групи "Рейтинг". Яку підтримку отримають політичні сили, якщо вибори відбудуться найближчим часом - дивіться в нашому матеріалі.

Шістдесят п'ять відсотків населення планує брати участь у виборах. Саме такими даними керувалися соціологи. Згідно з їхнім опитуваннями, серед тих, хто визначився та голосуватиме, найбільшу довіру має Партія "Слуга народу". Її готові підтримати трохи більше 45 відсотків виборців. Друге місце у рейтингу довіри громадян в "Опозиційної платформи за життя", за політичну силу готові віддати свої голоси понад 12 відсотків населення. У партії Святослава Вакарчука "Голос" - майже вісім з половиною відсотків голосів. Поступається Вакарчуку "Європейська солідарність" Петра Порошенка. У політсили трохи більше семи відсотків. Замикає п'ятірку лідерів - "Батьківщина" Юлії Тимошенко - в неї рівно 7 відсотків голосів.

Дослідження проводилося у всіх регіонах України. Опитали близько двох тисяч осіб.