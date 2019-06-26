Міському голові Одеси Геннадію Труханову загрожує 12 років позбавлення волі, а його спільникам близько десяти. Про це повідомив керівник центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Однак, такий вирок не єдине на чому наполягають прокурори САП. За можливі корупційні схеми повязані із заводом "Краян" обвинувачення вимагає аби суд конфіскував у Труханова девяносто два мільйони гривень на користь міського бюджету.

А також просять повернути будівлю заводу попередньому власнику.