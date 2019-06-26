Жуткая вонь: в Киеве на окружной полыхают склады (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на Окружной дороге воняет горящей резиной и столбом стоит дым. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей" с места события.
СМИ сообщают о том, что по предварительным данным горят горят склады за гипермаркетом "Ашан". Позже стало известно, что горят склады с секонд-хэндом, площадь пожара - 7500 квадратных метров.
На месте события работают спасатели, они пытаются локализовать возгорание. Из Киева на помощь областным спасателям выехали 5 автоцистерн пожарных.
Корреспондент "Подробностей" сообщает о пострадавших. Известно, что их забрали медики. Но сколько человек пострадало пока неизвестно.
Точная причина пожара на данный момент не известна.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве масштабный пожар охватил фабрику, а также под Днепром загорелась электричка.
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