Во вторник, 25 июня, в Киеве на улице Бориспольской во время движения загорелся Skoda Octavia. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Известно, что ЧП обошлось без пострадавших. Спасатели, получив вызов об аварии, сразу же выехали на место происшествия. Пожар обошелся без пострдавших.

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По информации правоохранителей, водитель ехал по улице Бориспольской. Во время движения закоротила проводка и начался пожар. Потушить машину самостоятельно ему не удалось и он вызвал спасателей.

Фото: Информатор

Когда приехали пожарные, то Skoda была полностью объята огнем. На месте работали спасатели, патрульная полиция и медики. Детали инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве масштабный пожар охватил фабрику, а также под Днепром загорелась электричка.