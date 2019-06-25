В Киеве на ходу вспыхнула легковушка (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 25 июня, в Киеве на улице Бориспольской во время движения загорелся Skoda Octavia. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Известно, что ЧП обошлось без пострадавших. Спасатели, получив вызов об аварии, сразу же выехали на место происшествия. Пожар обошелся без пострдавших.
По информации правоохранителей, водитель ехал по улице Бориспольской. Во время движения закоротила проводка и начался пожар. Потушить машину самостоятельно ему не удалось и он вызвал спасателей.
Фото: Информатор
Когда приехали пожарные, то Skoda была полностью объята огнем. На месте работали спасатели, патрульная полиция и медики. Детали инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что в Киеве масштабный пожар охватил фабрику, а также под Днепром загорелась электричка.
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