Зеленский провел встречу с представителями НАН: о чем говорили [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обсудил с руководством Национальной академии наук перспективы развития учреждения и помощь, которую может предоставить ученым государство. На встрече присутствовали президент НАН Украины Борис Патон, первые вице-президенты Академии Владимир Горбулин и Антон Наумовец и главный ученый секретарь НАН Украины Вячеслав Богданов.
"У нас непростая ситуация и много приоритетов, но я не хочу быть Президентом, который говорит, что пока война не закончится, мы ничем не будем заниматься. Проблемы нужно решать параллельно, иначе Украина не будет развиваться", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Участники встречи также обсудили уровень отечественной науки, отток молодых ученых за границу и возможности заинтересовать их работать на родине.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал 15 указов на увольнение губернаторов. Позже президент назначил временных губернаторов.
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