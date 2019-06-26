Курс валют на 27 июня: почем гривна [ Редактировать ]
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 27 июня 2019 года. Так украинская валюта выросла на две копейки - до 26,16 гривен за доллар. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора во вторник, 25 июня.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2616,6382 гривны (-2,4641);
- 100 евро - 2973,0243 гривны (-9,6094).
Напомним, в среду, 26 июня, украинская валюта осталась без изменений - 26,19 гривен за доллар.
Курс был такой:
- 100 долларов США - 2619,1023 гривны (-0,0178);
- 100 евро - 2984,2254 гривны (-1,5917).
Раньше сообщалось о том, что Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн. А в январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
по теме
У мужчины отняли яхту за неуплату алиментов
В Киеве на яхту мужчины наложили арест за неуплату алиментов
В НБУ назвали сроки ввода монет 5 и 10 гривен
Глава НБУ Яков Смолий назвал сроки введения в обращение монет номиналом 5 и 10 гривен
Курс валют на 24 июня: гривна укрепилась
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 24 июня
Курс валют на 20 июня: гривна укрепилась
Нацбанк становил официальный курс гривны на 20 июня 2019 года
Курс валют на 19 июня: какой прогноз дает НБУ
Нацбанк установил официальный курс гривны на 19 июня