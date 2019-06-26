Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 27 июня 2019 года. Так украинская валюта выросла на две копейки - до 26,16 гривен за доллар. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора во вторник, 25 июня.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2616,6382 гривны (-2,4641);

100 евро - 2973,0243 гривны (-9,6094).

Напомним, в среду, 26 июня, украинская валюта осталась без изменений - 26,19 гривен за доллар.

Курс был такой:

100 долларов США - 2619,1023 гривны (-0,0178);

100 евро - 2984,2254 гривны (-1,5917).