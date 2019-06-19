Курс валют на 20 июня: гривна укрепилась [ Редактировать ]
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 20 июня 2019 года. Так украинская валюта выросла на пять копеек - до 26,33 гривен за доллар. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора во вторник, 18 июня.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США – 2633,4256 гривны (-5,4171);
- 100 евро – 2951,2801 гривны (-0,7932).
Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 19 июня 2019 года:
- 100 долларов США - 2638,8427 гривны (-3,3518);
- 100 евро - 2952,0733 гривны (-24,3588)
Читайте также о том, что Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн. А в январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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