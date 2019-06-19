Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 20 июня 2019 года. Так украинская валюта выросла на пять копеек - до 26,33 гривен за доллар. Соответствующие данные были опубликованы на сайте регулятора во вторник, 18 июня.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2633,4256 гривны (-5,4171);

100 евро – 2951,2801 гривны (-0,7932).

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 19 июня 2019 года:

100 долларов США - 2638,8427 гривны (-3,3518);

100 евро - 2952,0733 гривны (-24,3588)

Читайте также о том, что Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн. А в январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.