В четверг, 27 июня, в Конотопе неизвестные жестоко избили бывшего мэра города Артема Семенихина. Мужчина баллотируется в народные депутаты Украины по 160-му одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец). Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Нападение произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой.

"Неизвестные напали на него и нанесли тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении. Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали руководство ГУНП области, городского отдела полиции, усиленная следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория СУ ГУНП, кинологическая служба", - говорится в сообщении.

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Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и открыли уголовное производство.

Более детальную информацию обещают сообщить позже.

Депутат Сумского облсовета Елена Сердюк опубликовала фотографию избитого политика и связала избиение с тем, что он накануне зарегистрировался кандидатом в народные депутаты по 160 округу. Сердюк также обвинила депутата Игоря Молотка в причастности к нападению.

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