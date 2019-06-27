В Сумской области напали на кандидата в депутаты [ Редактировать ]
В четверг, 27 июня, в Конотопе неизвестные жестоко избили бывшего мэра города Артема Семенихина. Мужчина баллотируется в народные депутаты Украины по 160-му одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец). Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Нападение произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой.
"Неизвестные напали на него и нанесли тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении. Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали руководство ГУНП области, городского отдела полиции, усиленная следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория СУ ГУНП, кинологическая служба", - говорится в сообщении.
Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и открыли уголовное производство.
Более детальную информацию обещают сообщить позже.
Депутат Сумского облсовета Елена Сердюк опубликовала фотографию избитого политика и связала избиение с тем, что он накануне зарегистрировался кандидатом в народные депутаты по 160 округу. Сердюк также обвинила депутата Игоря Молотка в причастности к нападению.
Ранее мы писали о том, что в Харькове напали на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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