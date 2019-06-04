В Днепре на пенсионерку напали с топором [ Редактировать ]
В понедельник, 3 июня, около 12:40, на жилмассиве Тополь-1, возле дверей собственной квартиры, в доме № 18, мужчина обнаружил свою 68-летнюю мать в луже крови. Рядом с женщиной находился окровавленный топор, передает "Информатор".
Сын потерпевшей вызвал патруль полиции. Прибыв по указанному адресу, на четвертом этаже правоохранители обнаружили женщину с множественными рублеными ранами головы и сильным кровотечением. Потерпевшая находилась без сознания. На место вызвали СОГ. Пострадавшую госпитализировали.
Также патрульные заметили у подъезда 23-летного молодого человека, который вел себя подозрительно и отказывался называть свои данные. Его доставили в отделение полиции.
Правоохранители опросили прохожих и жильцов дома. Позднее у подъезда появились еще двое мужчин, которые путались в своих показаниях. На месте работает следственно-оперативная группа, детали выясняются.
Ранее сообщалось, что под Одессой мужчина погиб на аттракционе, а также ребенок нашел пистолет и выстрелил в себя.
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