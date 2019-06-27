В Харькове напали на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" [ Редактировать ]
В 3:40 утра 27 июня в Харькове неизвестные совершили нападение на общественную приемную партии и народного депутат Юрия Бойко.
Сначала группа неизвестных начала закидывать здание шариками, наполненными веществом, похожим на зеленку, которые рикошетили, разбиваясь об асфальт. Затем воинствующие молодчики подбежали к окнам и входной стеклянной двери и одновременно начали бить железными прутами. Сделав свое грязное дело, скрылись в неизвестном направлении. Разбиты двери, повреждены стены. Трусливая и бессмысленная жестокость.
Харьковские оппозиционеры по факту случившегося подали заявление в полицию. В партии отмечают, что никакие провокации и угрозы не запугают оппозиционеров. И как бы не хотели запугать людей эти нанятые "титушки" и лжепатриоты, "желаемого эффекта" данные провокационные действия не произведут. Оппозиционная политическая сила будет отстаивать мир и прекращение военных действий в Донбассе. А люди все видят и понимают и дадут свою оценку 21 июля.
Накануне, 26 июня, в Харькове открылась общественная приемная "Оппозиционной платформы - За жизнь". На ее открытие приехал Юрий Бойко. Сотни харьковчан пришли на встречу с народным депутатом. Главными вопросами были: когда закончится война в Донбассе и есть ли возможность снизить тарифы.
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