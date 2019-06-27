У літаках Boeing 737 Max виявили новий недолік. Про це повідомили у Федеральному авіаційному управлінні США. Про що саме йдеться не поточнюють. Повернення літака в експлуатацію поки що відклали.

Нагадаю, раніше понад 400 пілотів подали колективний позов до компанії "Боїнг" - вимагають компенсації за "приховування недоліків" цієї моделі, що призвело до масштабних авіакатастроф в Ефіопії й Індонезії, та як наслідок до заборони на польоти у багатьох країнах.