США знайшли черговий недолік у літаках Boeing 737 Max [ Редактировать ]
У літаках Boeing 737 Max виявили новий недолік. Про це повідомили у Федеральному авіаційному управлінні США. Про що саме йдеться не поточнюють. Повернення літака в експлуатацію поки що відклали.
Нагадаю, раніше понад 400 пілотів подали колективний позов до компанії "Боїнг" - вимагають компенсації за "приховування недоліків" цієї моделі, що призвело до масштабних авіакатастроф в Ефіопії й Індонезії, та як наслідок до заборони на польоти у багатьох країнах.
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