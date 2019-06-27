Выходные совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве. Ведь нас ждет целых три свободных от работы дня.

Выставка Гамлета Зеньковского "Ничего лишнего"

Искусство, которое мозолит глаза коммунальщикам. Картины, напоминающие о самом главном. Простые истины, которые так легко потерять в водовороте брендов, фирм, статусов.

"Ничего лишнего - вот то, о чем я напоминаю себе много раз в день. Не так уж много вещей нужно для жизни: летишь с одним чемоданом на целый месяц в другую страну - и ничего, не умер без сервизов, штор, торшеров ..." - говорит о своей выставке Гамлет.

Когда: с 14 по 30 июня, 11:00

Где: М17, улица Антоновича, 102-104

Сколько стоит: 100 гривен

Танцы под открытым небом в ботаническом саду

Собираемся на кубинском Matine в ботаническом саду под открытым небом. Как всегда самая новая, самая лучшая кубинская музыка от dj Tatic.

Когда: 16, 23, 30 июня, 19:00

Где: Ботанический сад

Вход бесплатный.

Джаз на Пляже - Sinatra

Его бархатный голос стал символом целой музыкальной эпохи, а его песни не перестают любить уже несколько поколений слушателей. Он стал эталоном и примером для подражания как для музыкантов, так и для простых любителей джаза.

Когда закат внесет нотки романтического настроения в теплый летний вечер, на побережье ЮБК зажгутся гирлянды и зазвучат трогательные баллады Фрэнка Синатры. Мелодии, наполненные светом, любовью и полнотой чувств.

Когда: 27 июня, 20:00

Где: Южный Берег Киева, Труханов остров

Сколько стоит: от 300 гривен

Выставка мотоциклов Harley-Davidson

Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.

В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.

Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.

Посетить выставку можно 28-30 июня

Адрес: улица Серпнева, 21/1, Феофания

Чтобы попасть на выставку нужно пройти предварительную запись на сайте.

Circus Night Market

В основе циркового действа лежит трюк, эффектный прием, преодоление того, что кажется непреодолимым. Это магия, которая будет на Circus Night Market. В полной гармонии с ценностями Кураж Базара здесь не будет только одного - дрессированных животных. Разве что два веселых гуся заглянут, чтобы разорвать этот пестрый праздник на атомы. Ведь организаторы везут GusGus.

Когда: 28 июня, 16:00

Где: Кураж Базар, улица Глушкова, 1

Сколько стоит: 250 гривен, детям до 12 лет, людям с инвалидностью, пенсионерам, участникам АТО, беременным и именинникам - бесплатно.

Пикник на Спивочем поле

На фестивале "Пикник на Певческом" вас ждут блюда на гриле и мангале по традиционным рецептам различных кухонь мира, сочетая все это с авторскими напитками, под выступления кавер-бэндов и звездных гостей на сцене.

В течение трех дней с утра вас ждут конкурсы и детская зона, вкусные фуд-корты, мастер-классы и многое другое.

Когда: 28-30 июня, 11:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 33

Сколько стоит: по цене входного билета.

HEDONISM SUNSET LIVE

29 июня будет пляжный фест на Трухановом острове при участии ЛУНА, DAKOOKA, МЫ. Это новые имена в современной музыке. Начало в 18.00.



ЛУНА (Кристина Герасимова) - выпустила уже три альбома, ее считают звездой украинской музыкальной революции. Проект МЫ существует уже три года. В составе Daniel Shake та Eva Gurari они буквально влюбили в себя поклонников. После выхода первого клипа "Возможно", постоянно работают над новым материалом и дует не теряет популярности. DaKooka - молодая украинская певица, пианистка, диджей. Исполняет композиции на 4 языках.