Выходные в Киеве: куда пойти 28-30 июня (афиша) [ Редактировать ]
Выходные совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве. Ведь нас ждет целых три свободных от работы дня.
Выставка Гамлета Зеньковского "Ничего лишнего"
Искусство, которое мозолит глаза коммунальщикам. Картины, напоминающие о самом главном. Простые истины, которые так легко потерять в водовороте брендов, фирм, статусов.
"Ничего лишнего - вот то, о чем я напоминаю себе много раз в день. Не так уж много вещей нужно для жизни: летишь с одним чемоданом на целый месяц в другую страну - и ничего, не умер без сервизов, штор, торшеров ..." - говорит о своей выставке Гамлет.
- Когда: с 14 по 30 июня, 11:00
- Где: М17, улица Антоновича, 102-104
- Сколько стоит: 100 гривен
Танцы под открытым небом в ботаническом саду
Собираемся на кубинском Matine в ботаническом саду под открытым небом. Как всегда самая новая, самая лучшая кубинская музыка от dj Tatic.
- Когда: 16, 23, 30 июня, 19:00
- Где: Ботанический сад
- Вход бесплатный.
Джаз на Пляже - Sinatra
Его бархатный голос стал символом целой музыкальной эпохи, а его песни не перестают любить уже несколько поколений слушателей. Он стал эталоном и примером для подражания как для музыкантов, так и для простых любителей джаза.
Когда закат внесет нотки романтического настроения в теплый летний вечер, на побережье ЮБК зажгутся гирлянды и зазвучат трогательные баллады Фрэнка Синатры. Мелодии, наполненные светом, любовью и полнотой чувств.
- Когда: 27 июня, 20:00
- Где: Южный Берег Киева, Труханов остров
- Сколько стоит: от 300 гривен
Выставка мотоциклов Harley-Davidson
Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.
В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.
Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.
- Посетить выставку можно 28-30 июня
- Адрес: улица Серпнева, 21/1, Феофания
- Чтобы попасть на выставку нужно пройти предварительную запись на сайте.
Circus Night Market
В основе циркового действа лежит трюк, эффектный прием, преодоление того, что кажется непреодолимым. Это магия, которая будет на Circus Night Market. В полной гармонии с ценностями Кураж Базара здесь не будет только одного - дрессированных животных. Разве что два веселых гуся заглянут, чтобы разорвать этот пестрый праздник на атомы. Ведь организаторы везут GusGus.
- Когда: 28 июня, 16:00
- Где: Кураж Базар, улица Глушкова, 1
- Сколько стоит: 250 гривен, детям до 12 лет, людям с инвалидностью, пенсионерам, участникам АТО, беременным и именинникам - бесплатно.
Пикник на Спивочем поле
На фестивале "Пикник на Певческом" вас ждут блюда на гриле и мангале по традиционным рецептам различных кухонь мира, сочетая все это с авторскими напитками, под выступления кавер-бэндов и звездных гостей на сцене.
В течение трех дней с утра вас ждут конкурсы и детская зона, вкусные фуд-корты, мастер-классы и многое другое.
- Когда: 28-30 июня, 11:00
- Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 33
- Сколько стоит: по цене входного билета.
HEDONISM SUNSET LIVE
29 июня будет пляжный фест на Трухановом острове при участии ЛУНА, DAKOOKA, МЫ. Это новые имена в современной музыке. Начало в 18.00.
ЛУНА (Кристина Герасимова) - выпустила уже три альбома, ее считают звездой украинской музыкальной революции. Проект МЫ существует уже три года. В составе Daniel Shake та Eva Gurari они буквально влюбили в себя поклонников. После выхода первого клипа "Возможно", постоянно работают над новым материалом и дует не теряет популярности. DaKooka - молодая украинская певица, пианистка, диджей. Исполняет композиции на 4 языках.
- Когда: 29 июня, 18:00
- Где: Киев, М. Почтовая площадь, Труханов остров, пляж ЮБК
- Стоимость: от 650 грн
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