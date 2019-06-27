Украинцы ждут надлежащую реакцию правоохранительных органов относительно хищения бюджетных средств в оборонно-промышленном комплексе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 27 июня, во время совещания СНБО о состоянии реализации мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств в секторе безопасности и обороны и принятых решений по развитию оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Когда мы с вами смотрели журналистские расследования о коррупции в оборонной сфере, вместе с нами их смотрели наши бойцы и их родственники. Если выявленные нарушения вызывают невероятное возмущение у нас, давайте попробуем почувствовать, как на это реагируют они. Я буду смотреть на эту ситуацию глазами тех, кто защищает Украину", - подчеркнул президент.

Читайте также Визит Зеленского в Канаду: названа причина и дата поездки

По словам главы государства, те, кто воровал в армии, должны быть наказаны.

"Эти люди должны понести ответственность, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией", - сказал Владимир Зеленский.

Президент констатировал, что сфера оборонных закупок не реформирована и наименее прозрачная всех.

"Политики осваивали деньги на предприятиях, которыми они лично обладали. Покрывали злоупотребления, сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений. Это замкнутый круг, который мы должны разорвать", - подчеркнул глава государства.

По словам президента, необходимо увеличивать прозрачность оборонных закупок, секретность должна оставаться там, где она целесообразна.

"Наша цель - совершенствовать систему демократического гражданского контроля, увеличивать контрольную роль парламента, сотрудничать с общественными организациями, формировать эффективные процедуры и эффективные институты и соблюдать законодательство", - подчеркнул он.

Глава государства также отметил активизацию некоторых правоохранительных органов в этой сфере.

"Справедливость и эффективное использование средств - наша цель, но самое главное - это сохранение жизни наших бойцов", - отметил Владимир Зеленский.

В совещании под председательством президента приняли участие генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба - главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак, и. о. Председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие представители силовых ведомств. Владимир Зеленский заслушал доклады о ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса.

Во время совещания речь шла о существующих проблемах и результатах расследования по факту хищения бюджетных средств и коррупционных схем, существующих в ОПК.

Глава государства поручил участникам совещания в течение семи дней предоставить секретарю СНБО Александра Данилюка предложения по результатам сегодняшнего заседания.

Раньше сообщалось о том, что 27 июня официальные аккаунты президента в социальных сетях Facebook и Twitter изменили название на Офис президента. А также президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.