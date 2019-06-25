Визит Зеленского в Канаду: названа причина и дата поездки [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поедет с рабочим визитом в Канаду. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны. Там также озвучили дату поездки
"1-3 июля президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине", - говорится в сообщении.
В Администрации президента государства отметили, что еще запланированы встречи президента Украины с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Министром иностранных дел Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.
Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении членов Национального инвестиционного совета Украины.
А также 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Комиссии по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательного органа при президенте Украины и ликвидировал Совет по вопросам судебной реформы и Конституционную комиссию. А также в АП выступили с важным заявлением.
по теме
Закон об импичменте президента: Парубий подписал документ
Парубий подписал законопроект об импичменте президента Украины
Президент определился с членами Национального инвестиционного совета: кто они
Зеленский подписал указ о назначении членов Национального инвестиционного совета Украины (список)
Зеленский "почистил" ряд старых указов
Президент отменил ряд указов своих предшественников
Наказания для депутатов: Зеленский подал в Раду новый законопроект
Зеленский подал в Верховную Раду новый законопроект
Чем запомнился первый месяц правления Зеленского
20 июня - исполнился месяц президентству Зеленского: чем он запомнится украинцам