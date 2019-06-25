Президент Украины Владимир Зеленский поедет с рабочим визитом в Канаду. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны. Там также озвучили дату поездки

"1-3 июля президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине", - говорится в сообщении.

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В Администрации президента государства отметили, что еще запланированы встречи президента Украины с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Министром иностранных дел Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении членов Национального инвестиционного совета Украины.