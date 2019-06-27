Украинские военнопленные вернутся домой [ Редактировать ]
Фото: РБК-Украина
В пятницу, 28 июня, освободят украинских пленных Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева, Максима Гориянова, Дмитрия Великого. Имена украинцев назвали в эфире "112 Украина".
- Яков Веремейчик, обвиненный якобы в применении запрещенных методов ведения войны.
- Эдуард Михеев, осужденный в непризнанной "ЛНР" к 12 годам за "государственную измену".
- Максим Горяинов, осужденный в непризнанной "ДНР" к 15 годам за содействие "террористической деятельности".
- Дмитрий Великий, осужденный к 15 годам за "террористическую деятельность".
Их уже завтра доставят в Минск.
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