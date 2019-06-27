Известная португальская модель Сара Сампайо поделилась с подписчиками откровенным снимком. На нем модель запечатлена в купальнике, который состоит из черных полосок ткани.

Пользователи оставили множество восхищенных отзывов, отметив "совершенство тела" модели и ее "горячий образ".

Так, знаменитая манекенщица подчеркнула все достоинства фигуры и менее чем за сутки публикация набрала более 400 000 лайков.

Фото: instagram.com/sarasampaio

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски ошарашила откровенным образом.

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