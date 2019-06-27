В туристической стране произошла серия терактов, есть жертвы [ Редактировать ]
В туристическом городе столицы Туниса произошла серия взрывов. Об этом сообщает "Сегодня".
Так, в четверг, 27 июня, днем произошел первый взрыв. Взрывное устройство привела в действие террористка-смертница в 100 метрах от посольства Франции. Предварительно, пострадали пять человек, включая двух полицейских.
По словам очевидцев, после взрыва были звуки стрельбы.
Спустя некоторое время произошел второй взрыв - шахид совершил самоподрыв на парковке Национального контртеррористического управления в районе Эль-Горжани. В результате погиб один сотрудник правоохранительных органов страны и еще шестеро были ранены.
Ранее сообщалось, что в Китае прогремел взрыв.
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