В среду вечером, 26 июня, в Китае в цехе биотехнологического предприятия в провинции Хэнань прогремел взрыв, погибли шесть человек. Об этом сообщает Xinhua.

Взрыв произошел на заводе компании Xumei Biotech Co. Ltd. Пять человек погибли на месте. Еще один позже скончался в больнице.

Ранения получили пять человек, один из них находится в критическом состоянии. Пострадавших госпитализировали.

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