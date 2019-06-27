В Китае прогремел взрыв, есть жертвы [ Редактировать ]
В среду вечером, 26 июня, в Китае в цехе биотехнологического предприятия в провинции Хэнань прогремел взрыв, погибли шесть человек. Об этом сообщает Xinhua.
Взрыв произошел на заводе компании Xumei Biotech Co. Ltd. Пять человек погибли на месте. Еще один позже скончался в больнице.
Ранения получили пять человек, один из них находится в критическом состоянии. Пострадавших госпитализировали.
Ранее мы писали о том, что в Донецке прогремел мощный взрыв.
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