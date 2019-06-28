В США в городе Атланта, штат Джорджия из проезжавшего автомобиля неизвестные обстреляли толпу людей, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает WSB-TV.

Как сообщается, из автомобиля велась прицельная стрельба. Всего было совершенно около десяти выстрелов, некоторые из них попали в стоявшие рядом машины. Злоумышленники скрылись с места происшествия на двух автомобилях.

"В ходе стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля пострадало семь человек. Двое остаются в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

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