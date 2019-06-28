В США прогремела стрельба, пострадали люди [ Редактировать ]
В США в городе Атланта, штат Джорджия из проезжавшего автомобиля неизвестные обстреляли толпу людей, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает WSB-TV.
Как сообщается, из автомобиля велась прицельная стрельба. Всего было совершенно около десяти выстрелов, некоторые из них попали в стоявшие рядом машины. Злоумышленники скрылись с места происшествия на двух автомобилях.
"В ходе стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля пострадало семь человек. Двое остаются в критическом состоянии", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в туристической стране произошла серия терактов.
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