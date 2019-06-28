США збільшують видатки на військову допомогу Україні [ Редактировать ]
Сенат США схвалив проект закону про оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачається збільшення військової допомоги Україні на 50 мільйонів - до 300 мільйонів доларів. Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.
Зокрема 100 мільйонів планують скерувати винятково на летальні види озброєнь. Крім того, законопроект пропонує розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності ЗСУ - зокрема включити засоби берегової оборони, протикорабельних ракет та систем для протиповітряної оборони.
Закон набуде чинності після його узгодження з Палатою представників та підписання президентом США.
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