Сенат США схвалив проект закону про оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачається збільшення військової допомоги Україні на 50 мільйонів - до 300 мільйонів доларів. Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

Зокрема 100 мільйонів планують скерувати винятково на летальні види озброєнь. Крім того, законопроект пропонує розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності ЗСУ - зокрема включити засоби берегової оборони, протикорабельних ракет та систем для протиповітряної оборони.

Закон набуде чинності після його узгодження з Палатою представників та підписання президентом США.