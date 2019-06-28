Дочь украинской скандальной артистки Оли Поляковой 14-летняя Маша часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями. Так в этот раз девочка опубликовала фото в купальнике, которое тут же вызвало "море" комментариев под постом.

На снимке Маша стоит возле бассейна в красном купальнике, волосы ее распущенны, а на руке - браслет. На заднем фоне виднеются такие же дамы в таких же купальниках, как у Маши. Все они одеты одинаково, потому что проходят курс у известно украинкой модели.

" Новые спасатели Малибу", - подписала фото Маша.

Под публикацией снимка поклонники дочери Поляковой писали:

"Ты хорошая", "Идеальная", "Плоская до ужаса, не умеешь фотографироваться", "Фигура - топ", "Спасатель - огонь", "Воу, воу, воу, чего так жарко".

Раньше сообщалось о том, что дочь скандальной украинской артистки Оли Поляковой Машу жестоко раскритиковали подписчики в сети. А также Маша рассказала подробности инцидента, после которого она оказалась в больнице.