Дочь Поляковой показала "жаркое" фото в купальнике [ Редактировать ]
Дочь украинской скандальной артистки Оли Поляковой 14-летняя Маша часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями. Так в этот раз девочка опубликовала фото в купальнике, которое тут же вызвало "море" комментариев под постом.
На снимке Маша стоит возле бассейна в красном купальнике, волосы ее распущенны, а на руке - браслет. На заднем фоне виднеются такие же дамы в таких же купальниках, как у Маши. Все они одеты одинаково, потому что проходят курс у известно украинкой модели.
" Новые спасатели Малибу", - подписала фото Маша.
Под публикацией снимка поклонники дочери Поляковой писали:
"Ты хорошая", "Идеальная", "Плоская до ужаса, не умеешь фотографироваться", "Фигура - топ", "Спасатель - огонь", "Воу, воу, воу, чего так жарко".
Раньше сообщалось о том, что дочь скандальной украинской артистки Оли Поляковой Машу жестоко раскритиковали подписчики в сети. А также Маша рассказала подробности инцидента, после которого она оказалась в больнице.
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