Дочь Поляковой рассказала, как оказалась в больнице [ Редактировать ]
Дочь скандальной украинской певицы Оли Поляковой Маша рассказала подробности инцидента, после которого она оказалась в больнице. Сообтветствующий пост девочка опубликовала на своей странице в популярной социальной сети.
"Ребята все хорошо, в поездке у меня случился дыхательный спазм, из-за долгого сидения в автобусе в скрюченном виде", - подписала фото со скорой Маша.
Напомним, дочь скандальной украинской артистки Оли Поляковой Машу забрала скорая помощь. Фотодоказательство было опубликовано на странице Маши в популярной социальной сети.
Известно, что в тот день дочь Поляковой провела не вместе со своей семьей, а в Днепре. Там Маша принимала участие в конференции блогеров.
На своей странице в Маша активно рассказывала о своем досуге в Днепре. Но вот один из снимков поверг в шок подписчиков юной знаменитости. Девочка показала фото из каретой скорой помощи.
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