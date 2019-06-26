Известная украинская Оля Полякова, которая все время удивляет фанатов своими эпатажными выходками, выпустила песню "Звонила" в новой аранжировке из альбома "Королева ночи". Так, трек появился на официальном YouTube канале звезды.

Отмечается, что впервые песня "Звонила" прозвучала чуть более полугода назад во время гранд-шоу "Королева ночи" в киевском Дворце спорта. С тех пор в сети было множество вариаций одного и того же хита: от концертной версии до более споконых вариантов.

Читайте также Дочь Поляковой рассказала, как оказалась в больнице

Стоит отметить, что теперь поклонники Поляковой довольны: они наконец-то получили официальную версию трека.

"Это настоящий хит. Жду клип", "Очень танцевальная! Балдею от припева", "Оля, ты - богиня", "Это новый хит" - не умолкают фанаты.

Ранее сообщалось, что Дашу Астафьеву заподозрили во вранье, а также Леся Никитюк похвасталась формами в пикантом костюме.