Дочь скандальной украинской артистки Оли Поляковой Маша часто публикует в социальных сетях свои фото и видео. В этот раз девочка поделилась фото с фестиваля блогеров, который проходил в Днепре. В комментариях к посту "взорвалась" волна негативных эмоций в сторону Маши.

Скорее всего негативные комментарии были удалены со страницы дочери Поляковой. Но вот комментарий самой звездной мамы остался и еще несколько таких же в поддержку Маши.

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"Маша ,если бы я слушала всех доброжелателей в жизни, я бы сидела сейчас в Виннице, и строчила комменты с закрытых аккаунтов, под постами звезд и их детей, изливая на них свою серую неудавшуюся жизнь! Но я выбрала другой путь , учебы развития, и каждодневного труда, тот путь которым ты сейчас идешь!!!! Так что иди и не оборачивайся на шипение неудачников, этот саунд всегда за спиной у успешных, и секрет в том, то шипение потом перерастает в восхищенный рокот", - написала Полякова.

Она также добавила: "И заблокируй сейчас же этих тварей, моя прекрасная фея".

А поклонники Маши писали: "Очень красивая", "Шикарная", "Люди сколько в вас мерзости?Нет чтоб поддержать или дать какой либо нужный совет,вы гнобите людей??? Знаю одно,что по себе людей не судят,если вы не умеете петь и нормально,тактично общаться,то на значит что и другие такие же. Машенька,ты большая молодец и умничка. Не слушай этих людей двуличных", "Будущая звезда", "Машунь, не слушай никого! Ты очень талантливая девочка, иди вперёд к своей цели и не обращай внимания на неудачников".

Раньше сообщалось о том, что дочь скандальной украинской артистки Оли Поляковой Машу жестоко раскритиковалиподписчики в сети. Девочка опубликовала милое фото с "ушками" на голове и пирожным в руках, в ответ на это поклонники подростка вылили на нее ведро негатива, указав на ошибки в тексте и недостатки во внешности.

А также дочь Поляковой шокировала новым фото.