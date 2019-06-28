Мы идем на выборы, чтобы принести в Украину мир - Бойко [ Редактировать ]
28 июня в Лубнах (Полтавская обл.) состоялась встреча местных жителей с основателем "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко. На встрече присутствовали люди разных возрастов, но всех волнуют одинаковые вопросы: несправедливые тарифы на коммунальные услуги, низкие заработные платы и пенсии, война на востоке Украины. Ветераны войны в Афганистане и ликвидаторы аварии на ЧАЭС пришли с поддержкой и с надеждой на помощь в восстановлении их пенсий и льгот, ведь знают, что Юрий Бойко единственный, кто отстаивает их права.
Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" рассказал, как можно уменьшить тарифы в два раза, и что для этого уже делается.
"Коммунальные тарифы стали настоящей удавкой на шее людей. Люди вынуждены экономить на всем, они просто доведены до отчаяния. Мы неслучайно ездили в Россию, чтобы договориться о прямых контрактах на газ. Это будет газ дешевле, чем тот, что сейчас. В результате нашей договоренности его стоимость будет максимум 3800 грн., а не 8 тыс., как сегодня, причем для всех – для населения, для коммунальных предприятий, для промышленности. Поэтому соответствующим образом снизятся цены на товары, где газ является необходимой составляющей. Потому что она есть во всем: хлебе, сахаре, во всех товарах, которые используют люди в повседневной жизни. Ну и, конечно же, в коммунальных тарифах", – пояснил Юрий Бойко.
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