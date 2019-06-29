Биткоин: курс криптовалюты привысил $12 тысяч [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает стремительно повышаться в цене.
Теперь за монету предлагают $12 239,06.
Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:
- Ethereum $307,586;
- Ripple $0,41670;
- Bitcoin Cash $430,65;
Ранее мы писали о том, что цены на продукты в Украине резко выросли.
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