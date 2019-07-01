Под Киевом вспыхнула заправка (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июля, в Киевской области в городе Гостомель произошел пожар. Известно, что возле поворота на Ирпень загорелась автомобильная заправка. В результате данного происшествия обошлось без жертв и пострадавших, передает "Информатор".
Пожар возник в распределительной колонке, также горела запорная арматура емкости со сжиженным газом. Отмечается, что в 06:10 пожар на площади 50 квадратных метров полностью ликвидировали.
В результате инцидента повредились распределительная колонка, запорная арматура и помещения оператора. На месте работали 30 человек личного состава и пять единиц техники ГСЧС. Очевидцы сообщили, что слышали взрывы.
Ранее сообщалось, что под Хмельницким в пожаре умер 5-летний мальчик, а также в Харькове женщина отравилась угарным газом.
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