В понедельник, 1 июля, в Киевской области в городе Гостомель произошел пожар. Известно, что возле поворота на Ирпень загорелась автомобильная заправка. В результате данного происшествия обошлось без жертв и пострадавших, передает "Информатор".

Пожар возник в распределительной колонке, также горела запорная арматура емкости со сжиженным газом. Отмечается, что в 06:10 пожар на площади 50 квадратных метров полностью ликвидировали.

В результате инцидента повредились распределительная колонка, запорная арматура и помещения оператора. На месте работали 30 человек личного состава и пять единиц техники ГСЧС. Очевидцы сообщили, что слышали взрывы.

Ранее сообщалось, что под Хмельницким в пожаре умер 5-летний мальчик, а также в Харькове женщина отравилась угарным газом.