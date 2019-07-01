Под Хмельницким в пожаре умер 5-летний мальчик [ Редактировать ]
В воскресенье, 30 июня, в Хмельницкой области в селе Гоголе Виньковецкого района произошел смертельный инцидент. Во время пожара в жилом доме умер 3-летний ребенок, 58-летняя женщина и 5-летний мальчик - госпитализированы, передает пресс служба ГСЧС Украины.
Известно, что спасателей вызвал сосед, который заметил, что из дома поднимается густой черный дым.
"Еще до прибытия подразделений, мужчина сумел ворваться уже в горящую дом и спасти 58-летнюю женщину и 5-ти летнего ребенка", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли местная пожарная команда с. Женишковцы, дежурный караул спасателей пгт Веселое и медики. На момент прибытия подразделений пожар распространился на площадь 60 кв.м.
"К сожалению во время тушения пожара и разбора конструкций истерзанной огнем здания бойцы ГСЧС обнаружили тело 3-летнего мальчика без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Пострадавшие с признаками отравления продуктами горения госпитализированы в лечебные учреждения. Добавляется, что сейчас причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что во Львове в районе вокзала произошел масштабный пожар.
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