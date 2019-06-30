Под Николаевом загорелось сразу два поля с пшеницей [ Редактировать ]
В субботу, 29 июня, в Николаевской области произошло сразу два пожара пшеницы с разницей в полчаса, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
"29 июня в 16 час. 42 мин. вблизи с. Таборовка Вознесенского района на поле ООО "Дружба" (общая площадь 59 га) возник пожар пшеницы на корню", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже в 17 час. 45 мин. пожар был ликвидирован на площади 23 га. К тушению привлекалось 9 чел. и 3 ед. техники, из них от ГСЧС 8 чел. и 2 ед. техники.
Второй пожар произошел примерно через полчаса после первого.
"29 июня в 17 час. 11 мин. вблизи с. Пески Баштанского района на поле ООО "Головченко" (общая площадь 40 га) возник пожар пшеницы на корню", - сообщили спасатели.
Спустя почти полтора часа, в 18 час. 30 мин. пожар был ликвидирован на площади всего 14 га. К тушению привлекалось 11 чел. и 5 ед. техники, из них от ГСЧС 6 чел. и 1 ед. техники.
Жертв и пострадавших в обоих пожарах нет. Добавляется, что пока причины пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Ривне вспыхнул мусорный полигон, а также в Киеве на ходу загорелся авто.
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