В субботу, 29 июня, в Харькове по адресу пр. Московский во время пожара от отравления угарным газом в квартире погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"По прибытию на место пожара спасатели выяснили, что в одной из квартир на 3-м этаже горели домашние вещи и мебель на площади 30 кв.м. В ванной комнате находилось тело хозяйки квартиры, 1940 года, без признаков жизни. Вероятно женщина пыталась спрятаться от пожара, но получила смертельное отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что на место происшествия выехал дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 2-х оперативных отделений на автоцистернах и коленчатом автоподъемников.

"Двумя пожарными стволами спасатели локализовали огонь уже в 00:05 и полностью ликвидировали его в 00:35. Причина возникновения пожара устанавливается", - отмечается в сообщении.

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