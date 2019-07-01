Полное солнечное затмение 2 июля: украинцев ждут опасности [ Редактировать ]
Во вторник, 2 июля, состоится полное солнечное затмение. Оно произойдет в 22.17 по киевскому времени. В Украине его нельзя будет наблюдать. Однако воздействие его будет заметно. О том, какие опасности ждут украинцев в этот период рассказала астропсихолог Валентина Виттрок, пишут "Факты".
Так, Ракам, Весам, Овнам и Козерогам следует ожидать конфликтов на работе, проблем с желудком и вирусными инфекциями. Проблемы со здоровьем ощутят также люди с сердечно-сосудистыми патологиями и гипертоники.
Также затмение привлечет внимание людей к культурным массовым мероприятиям и фестивалям, а из самих делает добрее, более ранимыми, чуткими и "навязчиво дружелюбными".
Также астропсихолог не рекомендует воплощать в жизнь новые идеи так, ка они, скорее всего, не принесут плодов. При этом отмечается, что все эти влияния затмения ощущаются за десять дней до его начала.
Астропсихолог советует перенести важные встречи и поездки на другой день, а период затмения провести в спокойной обстановке.
Также солнечное затмение станет причиной "поломки техники, финансовых погрешностей, путаницы в документах, срыва запланированных поездок, препятствий в бизнесе и личной жизни".
Смотрите также приметы на солнечное затмение.
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