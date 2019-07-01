Лідери країн ЄС не змогли узгодити кандидатуру нового голови Єврокомісії. Очільник Європейської ради Дональд Туск перервав саміт у Брюсселі, бо лідери країн ЄС не змогли дійти згоди. Найвірогідніший кандидат - перший віце-президент Єврокомісії, лівоцентрист з Нідерландів Франц Тіммерманс, влаштовує не усіх. Проти виступили країни Східної Європи. Засідання Європейської ради відновиться після завершення двосторонніх переговорів Туска з представниками країн ЄС.

"Схоже на те, що це будуть непрості консультації - м'яко кажучи. Дуже важливо уникнути внутрішнього конфлікту - між Радою та Парламентом. Тому на перемовини знадобиться час", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.