Лідери країн ЄС не змогли узгодити кандидатуру нового голови Єврокомісії [ Редактировать ]
Лідери країн ЄС не змогли узгодити кандидатуру нового голови Єврокомісії. Очільник Європейської ради Дональд Туск перервав саміт у Брюсселі, бо лідери країн ЄС не змогли дійти згоди. Найвірогідніший кандидат - перший віце-президент Єврокомісії, лівоцентрист з Нідерландів Франц Тіммерманс, влаштовує не усіх. Проти виступили країни Східної Європи. Засідання Європейської ради відновиться після завершення двосторонніх переговорів Туска з представниками країн ЄС.
"Схоже на те, що це будуть непрості консультації - м'яко кажучи. Дуже важливо уникнути внутрішнього конфлікту - між Радою та Парламентом. Тому на перемовини знадобиться час", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.
по теме
Лідери країн ЄС не змогли узгодити кандидатуру нового голови Єврокомісії
Очільник Європейської ради Дональд Туск перервав саміт у Брюсселі, бо лідери країн ЄС не змогли дійти згоди
У ПАРЄ розглянуть можливість повернення російської делагації
У Парламентській асамблеї Ради Європи сьогодні розглянуть можливість повернення російської делагації. Нагадаю, ще з 14 року та перебуває під санкціями через анексію Криму та агресію на Сході України
ЄС планує запровадити нові антиросійські санкції проти Росії
Європейський союз планує запровадити нові антиросійські санкції, оскільки Кремль продовжує втручатися в ситуацію на Донбасі
Польща запровадить нову міграційну політику
Польща збирається запровадити нову міграційну політику. В уряді занепокоєні відтоком поляків з країни та одночасно погіршенням демографічної ситуації
Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії
Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на товари подвійного призначення