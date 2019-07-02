В ночь, с 1 по 2 июля, умер 27-летний бейсболист из команды "Лос-Анджелес Энджелс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Причина смерти не уточняется. В связи со смертью игрока ближайшая игра команды была отменена.

"С большим прискорбием сообщаем, что Тайлер Скэггс скончался сегодня в Техасе. Тайлер был и всегда будет частью семью "Энджелс". Других подробностей на данный момент нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на вечеринке известной теннисистки умер спортсмен.