На вечеринке известной теннисистки умер спортсмен [ Редактировать ]
На вечеринке известной российской теннисистки Евгении Левашовой умер 17-летний спортсмен. Предварительно известно, что на вечеринке парень выпил большое количество алкоголя, вследствие чего умер, передает "Сегодня".
Сообщается, что утром молодые люди обнаружили труп и сразу же покинули дом. Экстренные службы встретил тренер по теннису.
Следственный Комитет начал проверку после смерти 17-летнего подростка от отравления в Московской области.
19-летняя Левашова занимает 787-е место в рейтинге WTA. Умерший теннисист был кандидатом в мастера спорта.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко едва не сгорел заживо на отдыхе.
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