На вечеринке известной российской теннисистки Евгении Левашовой умер 17-летний спортсмен. Предварительно известно, что на вечеринке парень выпил большое количество алкоголя, вследствие чего умер, передает "Сегодня".

Читайте также Олег Верняев завоевал "золото" Европейских игр

Сообщается, что утром молодые люди обнаружили труп и сразу же покинули дом. Экстренные службы встретил тренер по теннису.

Следственный Комитет начал проверку после смерти 17-летнего подростка от отравления в Московской области.

19-летняя Левашова занимает 787-е место в рейтинге WTA. Умерший теннисист был кандидатом в мастера спорта.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко едва не сгорел заживо на отдыхе.