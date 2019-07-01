В Киеве трагически погиб четырехлетний ребенок [ Редактировать ]
В Киеве трагически погиб четырехлетний ребенок. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства падения ребенка с балкона квартиры, передает "УНН".
Известно, что ребенок выпал из окна девятого этажа. По предварительной информации, мать оставила ребенка без присмотра и пошла заниматься домашними делами.Через некоторое время она услышала крик и отсутствие ребенка в комнате. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - несчастный случай УК Украины.
Ранее сообщалось, что под Хмельницким в пожаре умер 5-летний мальчик.
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