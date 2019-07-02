Полное солнечное затмение 2 июля: где и когда смотреть [ Редактировать ]
Во вторник, 2 июля, состоится полное солнечное затмение. Оно произойдет в 22.17 по киевскому времени.
Жители Южной Америки смогут наблюдать за полным солнечным затмением. В Украине его нельзя будет наблюдать, однако НАСА проведет прямую трансляцию события.
Затмение начнется в 22:23 по киевскому времени.
Ранее мы писали о том, что украинцев ждут опасности в солнечное затмение.
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