Во вторник, 2 июля, состоится полное солнечное затмение. Оно произойдет в 22.17 по киевскому времени.

Жители Южной Америки смогут наблюдать за полным солнечным затмением. В Украине его нельзя будет наблюдать, однако НАСА проведет прямую трансляцию события.

Затмение начнется в 22:23 по киевскому времени.

Ранее мы писали о том, что украинцев ждут опасности в солнечное затмение.