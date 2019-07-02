Ребенок заразился столбняком через царапину на колени [ Редактировать ]
Во Львовской области в детскую больницу экстренно госпитализировали 12-летнего мальчика из Яворивского района.
По результатам исследования стало известно, что ребенок заразился столбняком через царапину на колени. У него проявились первые симптомы столбняка. Предварительно, инфекция попала через раны на теле.
За последние годы зафиксировали семь случаев инфекционного заболевания.
Ранее сообщалось, что из лагеря экстренно госпитализировали детей.
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