Ребенок заразился столбняком через царапину на колени Фото: Pixabay

Во Львовской области в детскую больницу экстренно госпитализировали 12-летнего мальчика из Яворивского района.

По результатам исследования стало известно, что ребенок заразился столбняком через царапину на колени. У него проявились первые симптомы столбняка. Предварительно, инфекция попала через раны на теле.

За последние годы зафиксировали семь случаев инфекционного заболевания.

Ранее сообщалось, что из лагеря экстренно госпитализировали детей.