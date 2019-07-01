Из лагеря экстренно госпитализировали детей [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июля, в детском лагере "Салют" в селе Коблево Николаевской области произошло массовое отравление. 16 человек заболели кишечной инфекцией. Об этом говорится в Facebook на странице Николаевской областной государственной администрации.
"В загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют" в селе Коблево выявлено детей, заболевших кишечной инфекцией и с подозрением на кишечную инфекцию. Все дети осмотрены медицинскими работниками. Обеспечено госпитализацию 16 детей в состоянии средней тяжести в инфекционное отделение Березанской ЦРБ для дообследования и, в случае необходимости, лечения", - говорится в сообщении.
На вторник, 2 июля, запланирован выезд комиссии управления здравоохранения облгосадминистрации и департамента социальной защиты населения облгосадминистрации.
Ранее сообщалось, что в Харькове женщина отравилась угарным газом.
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