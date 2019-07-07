В ОБСЕ приняли резолюцию по газопроводам [ Редактировать ]
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ принял на заседании резолюцию, в которой выражена "особая обеспокоенность" возможным использованием газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток в политических целях. Об этом сообщает ТАСС.
"ПА ОБСЕ "выражает особую обеспокоенность по поводу проектов Северный поток-2 и Турецкий поток и их потенциального использования как средств политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств-участников", - говорится в сообщении.
В тексте резолюции также подчеркивается, что "зависимость от одного источника поставок энергоресурсов ставит под угрозу энергетическую безопасность и надежность поставок, создавая тем самым благоприятную среду для возможных злоупотреблений на энергетических рынках".
Ранее сообщалось, что ПА ОБСЕ потребовала вывода российских войск из Украины.
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Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию
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