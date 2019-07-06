Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудит решение вопроса "Северного потока-2". Об этом сообщается в эфире телеканала "112".

По словам главы государства, Трамп единственный политик, который поможет решить вопрос строительства "Северного потока-2" в пользу Украины.

Зеленский также отметил, что этот вопрос давно решен, так же, как и возвращение России в ПАСЕ.

"Нас никто не спрашивает. Госпожа Меркель, господин Макрона, я думаю, что не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока-2", так как на них влияет очень сильно их местный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим (вопросом - ред.) не смогут. И единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом Америки (Дональдом Трампом - ред.). это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины ", - заявил президент Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление касательно транзита российского газа.