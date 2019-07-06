"Северный поток-2": Зеленский сделал важное заявление [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудит решение вопроса "Северного потока-2". Об этом сообщается в эфире телеканала "112".
По словам главы государства, Трамп единственный политик, который поможет решить вопрос строительства "Северного потока-2" в пользу Украины.
Зеленский также отметил, что этот вопрос давно решен, так же, как и возвращение России в ПАСЕ.
"Нас никто не спрашивает. Госпожа Меркель, господин Макрона, я думаю, что не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока-2", так как на них влияет очень сильно их местный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим (вопросом - ред.) не смогут. И единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом Америки (Дональдом Трампом - ред.). это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины ", - заявил президент Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление касательно транзита российского газа.
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