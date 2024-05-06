У школах запроваджують "12-річку": як вчитимуться діти (відео) [ Редагувати ]
Відтепер шкільне навчання в Україні триватиме на рік довше для учнів, які зараз переходять у 7 клас та молодше. Усі діти замість звичних 10-11 класів перейдуть у трирічну старшу профільну школу. Про це заявив голова освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак.
Теперішні 6-класники, і ті хто молодше, вчитимуться 12 років, а не 11. Старша школа буде розрахована на 3 роки. У ній буде майже удвічі менше дисциплін, однак обрані предмети діти будуть вивчати поглиблено.
Діти, які будуть переходити цього року в 7-й клас, з 2027 року вже перейдуть у старшу профільну школу, яка буде не 10-11-й клас, а 10-11-12-й клас. Вона вже буде трирічна, і діти будуть вчитися 12 років, ті, хто зараз у 6-му класі або молодші - будуть вчитися 12 років...
Основна ідея, це зменшити кількість дисциплін. Щоб діти не вивчали по 20 дисциплін кожного року, а щоб вони обирали по 7-8-9, які будуть їх профільні, тому будуть ліцеї з різними напрямками, з різними профілями. Будуть академічні, будуть професійні, гуманітарні, математичні, природничі тощо. Діти будуть більш розвантажені і обиратимуть свої 7-8 дисциплін і вивчатимуть їм поглиблено.
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