Відтепер шкільне навчання в Україні триватиме на рік довше для учнів, які зараз переходять у 7 клас та молодше. Усі діти замість звичних 10-11 класів перейдуть у трирічну старшу профільну школу. Про це заявив голова освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак.

Теперішні 6-класники, і ті хто молодше, вчитимуться 12 років, а не 11. Старша школа буде розрахована на 3 роки. У ній буде майже удвічі менше дисциплін, однак обрані предмети діти будуть вивчати поглиблено.