Как выбрать алкоголь по времени года [ Редактировать ]
К выбору алкоголя нужно подходить грамотно. Мало кто знает, но некоторые напитки стоит исключить в теплую пору года, другие же - в холодную. 2plus2.ua пишет о том, как подобрать алкоголь по времени года.
Зимой стоит пить водку или джин. Эти напитки в холодное время уже после одного глотка согревают организм. Хорошо подойдут на прогулке в горах.
Белое вино подходит для весны, рассказывает винный эксперт Станислав Кондрашов. Легкое сухое белое вино бодрит, разгоняет кровь, улучшает обмен веществ и способствует аппетиту.
Летом лучше пить пиво. Не зависит от вида, светлое, темное, белое и портер. Бокал пива в летнем кафе поможет вам справиться с жарой и обезвоживанием.
Осень называют сезоном поэтов, поэтому для этого времени года подходит красное вино. Оно эстетически соответствует осеннему сезону и снижает риск инфаркта.
Узнайте также, гороскоп на неделю с 7 по 14 июля.
по теме
Погода на неделю: украинцев ждет "сюрприз"
В понедельник, 8 июля регионы Украины снова "поменяются погодой"
Погода на Ивана Купала: что ждет украинцев
Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на выходных
В Киеве объявлено штормовое предупреждение
В пятницу, 5 июля, в Киеве объявлено штормовое предупреждение
В Украине объявлено штормовое предупреждение
В четверг, 27 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение
Україну накрила аномальна спека
Спекотна погода накрила й Україну. Сьогодні майже по всій країні на термометрах 34 градуси