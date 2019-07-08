К выбору алкоголя нужно подходить грамотно. Мало кто знает, но некоторые напитки стоит исключить в теплую пору года, другие же - в холодную. 2plus2.ua пишет о том, как подобрать алкоголь по времени года.

Зимой стоит пить водку или джин. Эти напитки в холодное время уже после одного глотка согревают организм. Хорошо подойдут на прогулке в горах.

Белое вино подходит для весны, рассказывает винный эксперт Станислав Кондрашов. Легкое сухое белое вино бодрит, разгоняет кровь, улучшает обмен веществ и способствует аппетиту.

Летом лучше пить пиво. Не зависит от вида, светлое, темное, белое и портер. Бокал пива в летнем кафе поможет вам справиться с жарой и обезвоживанием.

Осень называют сезоном поэтов, поэтому для этого времени года подходит красное вино. Оно эстетически соответствует осеннему сезону и снижает риск инфаркта.

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