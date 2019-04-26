Пиво оказалось полезным для здоровья. В этом напитке имеется множество различных полезных элементов, пишет "Политека".

Во-первых, в пиве содержится кремний, который нужен для наших костей. Этим элементом особенно богатое традиционное ячменное пиво. Дефицит кремния может стать причиной развития остеопороза - заболевания, разрушающего костную ткань.

Также данный напиток обладает железом, особенно много его содержится в темном пиве. По этой причине его рекомендуют людям с анемией, при которой наблюдается недостаток гемоглобина.

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В-третьих, пиво - отличный антидепрессант. В солодовенном ячмене, из которого делается данный напиток, содержится горденин. Те рецепторы головного мозга, которые реагируют на гормон удовольствия дофамин.

Кроме этого, пиво - это отличная профилактика атеросклероза, так как содержит множество антиоксидантов. Это позволит снизить вероятность инсультов и инфарктов, которые провоцирует атеросклероз.

Также пиво предохраняет от болезни Альцгеймера. Исследования показали, что пиво имеет свойство тормозить процесс накопления в тканях головного мозга белков, которые формируют амилоидные бляшки, провоцирующие развитие слабоумия.

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