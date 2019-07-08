В воскресенье, 7 июля, в Фастовском районе Киева случилось жуткое происшествие. Известно, что электричка сбила 21-летнего парня, который возвращался домой после празднования Ивана Купала. Прибывшие медики лишь констатировали смерть, передает "Информатор".

По предварительной информации, 21-летний парень шел вдоль железнодорожных путей. На 915 километре линии Фастов - Сорочий Брод электричка сбила парня. Он получил травмы несовместимые с жизнью.

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Предварительно, причиной трагедии стало то, что погибший был в наушниках и не услышал приближающийся состав. Машинист до последнего сигналил пешеходу, но результата это не дало. Парень увидел поезд слишком поздно. До дома ему оставалось дойти всего лишь 600 метров.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по части 3 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они спровоцировали гибель человека) Уголовного кодекса Украины. Детали происшествия выясняются.

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