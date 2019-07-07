В Днепре нашли окровавленный труп [ Редактировать ]
В воскресенье, 7 июля, в Днепре на Набережной Победе нашли труп мужчины с ножевыми ранениями в области груди и живота. Об этом сообщает "Информатор".
Предварительно, мужчине было 26 лет. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа. Рассматриваются несколько версий случившегося, среди них и убийство. Все детали и обстоятельства происшествия, по результатам судмедэкспертизы, установит следствие.
Ранее сообщалось, что под Полтавой сын зверски убил родителей.
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