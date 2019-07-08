В Киеве пьяный водитель на скорости вылетел на тротуар [ Редактировать ]
В понедельник, 8 июля, в Киеве на улице Радужной произошло ДТП. Авария случилась с участием автомобиля Chery Elara. Водитель не справился с управлением, снес столб и вылетел на тротуар. Отмечается, что мужчины был в состоянии алкогольного опьянения. Вследствие ДТП его госпитализировали с травмами различной степени тяжести, передает "Информатор".
По предварительной информации, водитель автомобиля Chery Elara на большой скорости двигался по улице Радужной в сторону улицы Алишера Навои. Недалеко от пересечения Радужной с улицей Сулеймана Стальского мужчина за рулем потерял управление.
Машина ушла в занос, несколько раз развернулась на дороге, ударилась боком об столб и вылетела на тротуар. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали водителя Chery. В больнице мужчине также проведут тест на содержание алкоголя в крови. От столкновения со столбом автомобиль получил серьезные повреждения задней части с правой стороны.
На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали аварии и степень вины водителя установит следствие.
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