В Киеве таксист на авто врезался в Porsche (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 8 июля, в Киеве на пересечении улиц Бассейной и Эспланадной произошло ДТП. Известно, что авария случилась с участием автомобилей Skoda Fabia и Porsche Cayenne. Таксиста, который был за рулем Skoda в бессознательном состоянии вытаскивали из машины, передает "Информатор".
По предварительной информации, Porsche поворачивал с улицы Бассейной на улицу Эспланадную на разрешающий сигнал светофора. Мужчина за рулем Skoda двигался по Бассейной в сторону бульвара Леси Украинки. Таксист пытался проскочить на красный однако это привело к столкновению с внедорожником. Fabia на скорости влетела в правый бок Cayenne.
В результате аварии пострадал водитель Skoda. Его в бессознательном состоянии извлекали из искореженной машины и госпитализировали в ближайшую больницу. От удара у Fabia практически полностью уничтожена вся передняя часть, а машинное масло вытекло на дорогу. У Porsche Cayenne сильная вмятина на правом боку.
На месте работал экипаж патрульной полиции, две "скорых" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника происшествия установит следствие.
Ранее сообщалось, что в жутком ДТП погибли семь человек, а также в Днепре пьяная девушка спровоцировала ДТП.
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