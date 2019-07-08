В понедельник, 8 июля, в Киеве на пересечении улиц Бассейной и Эспланадной произошло ДТП. Известно, что авария случилась с участием автомобилей Skoda Fabia и Porsche Cayenne. Таксиста, который был за рулем Skoda в бессознательном состоянии вытаскивали из машины, передает "Информатор".

По предварительной информации, Porsche поворачивал с улицы Бассейной на улицу Эспланадную на разрешающий сигнал светофора. Мужчина за рулем Skoda двигался по Бассейной в сторону бульвара Леси Украинки. Таксист пытался проскочить на красный однако это привело к столкновению с внедорожником. Fabia на скорости влетела в правый бок Cayenne.

В результате аварии пострадал водитель Skoda. Его в бессознательном состоянии извлекали из искореженной машины и госпитализировали в ближайшую больницу. От удара у Fabia практически полностью уничтожена вся передняя часть, а машинное масло вытекло на дорогу. У Porsche Cayenne сильная вмятина на правом боку.

На месте работал экипаж патрульной полиции, две "скорых" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника происшествия установит следствие.

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